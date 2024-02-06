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Otomobil köprüden düştü! 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı

Ankara'da, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA6 Şubat 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
Otomobil köprüden düştü! 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı
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Mamak İlçesinde, saat 04.30 sıralarında, 44 EB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçtakilerden P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti, B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

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