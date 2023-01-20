Otomobil lastiklerini kıyafet gibi giyen hırsızlar kameralara yakalandı

Olay, Yenimahalle ilçesi 1468. Caddesindeki bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı dükkanın önüne yanaşan iki motosikletli raflarda duran eski lastikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan birinin çaldığı lastiği kıyafet gibi üzerine giydiği anlar ise dikkat çekti. Durumu öğrendiklerini şaşırdıklarını belirten işletme sahipleri ise şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"BÖYLE BİR ŞEYLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"



Dükkan sahibi mağdurlardan Niyazi Danışman şaşkın halde olduğunu söyleyerek, "Birkaç gündür sabahları geldiğimizde lastiklerin eksildiğini fark ettik. Kameralara bakınca böyle bir olayla karşılaştık. Şaşkın bir şekilde izledik. Hala da şaşkınız. Arkadaki kişi, motorunu kullanan çocuğun kafasına iki tane lastik geçirmiş, kendi de dört tane lastik alarak uzaklaşmış. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Lastiklerin maddi bir değeri yok. Olayın üzücü olan yanı lastiklerin yakılıp çevrenin kirletilmiş olmaları. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.