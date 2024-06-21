Otomobil, motosikletle çarpıştı! Feci kaza kamerada

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şinasi Kurşun 5. Sokak'ta seyreden İbrahim H.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.