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Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin polis aracına çarptığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

DHA22 Şubat 2020 Cumartesi10:11 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:11

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Derviş (23) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, kavşakta, Mestami Burak Bagrıaçık yönetimindeki 20 A 7245 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Kazada, polis memurları Mestami Burak Bagrıaçık ve Nevzat Pınarbaşı ile otomobil sürücüsü Derviş yaralandı. Çevredekiler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Devrilen polis aracı da vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

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