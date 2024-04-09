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Otomobil refüje devrildi: 2 kişi ağır yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

AA9 Nisan 2024 Salı 19:32 - Güncelleme:
Otomobil refüje devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
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Sinop-Boyabat kara yolunda Yağmur E. Ü'nün kullandığı 57 KL 264 plakalı otomobil, Daylı köyü mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Elif D. Y, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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