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Güncel

Otomobil reklam panosuna çarparak devrildi! 2 yaralı

Bursa'da otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Otomobil reklam panosuna çarparak devrildi! 2 yaralı
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Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki refüjde bulunan reklam panosuyla ağaçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil karşı şeride devrildi.

Kazada sürücü Kemal Ö. ile araçtaki Mustafa P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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