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Otomobil restorana daldı: 4 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de, kontrolden çıkan otomobilin balık restoranına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Otomobil restorana daldı: 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Zübeyde Ö'nün kullandığı 34 ZB 4712 plakalı otomobil, Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde rampa aşağı giderken kontrolden çıktı.

Araç önce park halindeki 34 HTV 599 plakalı panelvan minibüse çarptı, ardından savrularak restorana girdi.

Kazada sürücü, araçta sıkışan kızları E.M. ve S.Ö. ile bir iş yeri çalışanı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı, çalışanlar da iş yerinde temizlik yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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