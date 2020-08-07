İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2506
  • EURO
    8,5533
  • ALTIN
    478.316
  • BIST100
    1033.62
Güncel

Otomobil şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek 9 kişi yaralandı. Yaralı bebeği 112 Acil Servis görevlisinin kucağına alarak hastaneye getirmesi dikkati çekti.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 15:29 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:37
ABONE OL

Ahmet Bazer (32) idaresindeki 34 JNJ 54 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolu Karakeçi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah (20), Zeynep (20), Sevda (26), Hamit (30), Selvi (40), Salih (42) ve Tuba Nur Bazer ile bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bebeği 112 Acil Servis görevlisinin kucağına alarak hastaneye getirmesi dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.