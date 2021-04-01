Otomobil şarampole devrildi, bir kişi öldü

DHA 01 Nisan 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 10:46

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'den Antalya yönüne giden Recep Özalp yönetimindeki 07 ST 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Recep Özalp öldü, eşi Hülya Özalp ise hafif yaralandı. Hülya Özalp, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Özalp'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.