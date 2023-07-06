Otomobil satıcılarının '3 sıfır' kurnazlığı! Bakanlığın kararı sonrası bu yola başvurdular

Ticaret Bakanlığı, otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına karşı kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

OTOMOBİL SATICILARININ '3 SIFIR' KURNAZLIĞI TEPKİ ÇEKİYOR

Yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

15 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

ÇAREYİ SIFIRLARI ATMAKTA BULDULAR

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci el otomobil satıcıları tepki çeken bir yola başvurdu. Satış sitelerinde ilanları bulunan araç satıcıları, çareyi ilandan üç sıfır atmakta buldu.