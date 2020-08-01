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Otomobil takla attı, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:54 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:42
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Mukaddes Akyol (33) yönetimindeki 42 BUM 80 plakalı otomobil, Halfeti-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Davut Akyol (35), Bilal Mert Akyol (11) ve Emir Akyol (5) 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Emir Akyol Şanlıurfa'ya, Davut ve Bilal Akyol Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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