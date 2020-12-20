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Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayata bağladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Sürücü ise, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çiftçi, 'Emniyet kemeri takmam sayesinde kazadan çok şükür sapasağlam kurtulduk” diye konuştu.

IHA20 Aralık 2020 Pazar 07:01 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 07:01
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Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler futbol sahası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Evren Çiftçi yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, metrelerce yüksekten şarampole uçtu.

“KEMER SAYESİNDE SAPASAĞLAM KURTULDUK”

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çiftçi, “Bir anda oldu ve hiç anlamadım yani süratli de değildim. Lastiğin patlaması sonucu takla attık. Çok şükür bir şeyimiz yok. Emniyet kemeri takmam sayesinde kazadan çok şükür sapasağlam kurtulduk” diye konuştu.

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