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Otomobil tankere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

AA12 Eylül 2021 Pazar 00:07 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 00:07
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Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde G.A. idaresindeki 77 AN 678 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 41 ACC 431 plakalı tankere çarptı. Araçta sıkışan sürücüyü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, eşi Z.A. ile çocukları K.A, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

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