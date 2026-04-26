  Otomobil tıra arkadan çarpmıştı! Acı haber geldi: Kazada can kaybı 3'e yükseldi
Güncel

Otomobil tıra arkadan çarpmıştı! Acı haber geldi: Kazada can kaybı 3'e yükseldi

Gaziantep'te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Sürücü baba ve büyük oğlunun ardından, hastanede tedavi gören küçük oğlu da hayatını kaybetti.

İHA26 Nisan 2026 Pazar 12:59
Kaza, önceki gün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Açıkgöz idaresindeki (50) 02 KN 523 plakalı otomobil, Hasan Ö. (27) kontrolündeki 63 AFK 958 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA VE BÜYÜK OĞLU DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz'ü ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İbrahim Açıkgöz ile büyük oğlu Ahmet Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler sonrası Karkamış ilçesi Teketaş Mahallesi Açıkgözler mezrasında defnedildi.

AĞIR YARALANAN KÜÇÜK OĞUL DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden küçük oğul Baran Açıkgöz de gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Açıkgöz'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, önceki gün defnedilen babası ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden esnaf baba ve 2 oğlunun hafta sonunu köylerinde geçirmek için yola çıktıkları ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Tır sürücüsü Hasan Ö.'nün tutuklandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Gaziantepte kaza
  • Otomobil tıra çarpma
  • Ölü sayısı arttı

