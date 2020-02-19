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Otomobil tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ, TEM Otoyolu Çayırova mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba07:38 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 07:41

Kaza, saat 01.45 sıralarında TEM Otoyolu, Çayırova mevkii Şekerpınar - D100 Karayolu Tuzla bağlantısında meydana geldi. 34 PH 0142 plakalı otomobiliyle Tuzla yönünde sol şeritte ilerleyen Osman Zile, D100 Karayolu Çayırova bağlantısına dönmek istediği sırada aynı yönde giden Volkan Bayutmuş yönetimdeki 41 KY 597 plakalı TIR’a çarptı. Kazada sürücü Osman Zile ile Khurshıdabonu Abdullaeva isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, TIR sürücüsü Volkan Bayutmuş kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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