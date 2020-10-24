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Güncel

Otomobil tıra çarptı, bir kişi öldü, 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 13:12 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:12
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Rıfat Keskin'in (24) kullandığı 48 LL 406 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Salihpaşalar mevkisinde, kavşaktan dönen Murat A. (51) idaresindeki 71 EV 673 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Karakan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Keskin ile otomobildeki Emre Çetin (26) ve Ömer Özgür Akkaya (26), ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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