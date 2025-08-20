İSTANBUL 28°C / 18°C
Güncel

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 2'si ağır 3 kişi yaralı...

Samsun'da bir otomobil park halindeki tırın altına girdi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 2'si ağır 3 kişi yaralı...
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı 04 D 6425 çekici ve 33 ACH 862 dorse plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu (36) ve A.C. (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

