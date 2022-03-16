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  • Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağır 3 yaralı
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Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek, manevra yapan TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 05:30 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 05:30
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Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı tıra çarptı.

Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak tırın altına giren otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı caddede, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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