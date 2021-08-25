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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:49
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Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yakup İyiçiftçi yönetimindeki 16 APG 875 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Gündüz yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Yakup İyiçiftçi ve yanındaki Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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