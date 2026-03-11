İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,106
  • EURO
    51,3866
  • ALTIN
    7378.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Otomobil tırın altına girdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 06:39 - Güncelleme:
Otomobil tırın altına girdi
ABONE OL

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay S. (23) idaresindeki 16 APN 53 plakalı otomobil, Kestel istikametine doğru seyir halindeyken Yusuf Y. yönetimindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Oktay S. (23), cadde üzerinde park halinde bulunan 16 RS 365 plakalı tıra çarparak aracın altına girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.