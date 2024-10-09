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Otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
Otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü
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Murat K. yönetimindeki 45 KA 8465 plakalı otomobil, Gümüş Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hüseyin K'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Eralp Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K, müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Hüseyin K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

  • Denizli
  • ölümlü kaza
  • traktör römorkü

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