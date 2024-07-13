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Otomobil tünelde devrilip alev aldı

Sinop'ta tünelde devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
Otomobil tünelde devrilip alev aldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde tünelin giriş duvarına çarpıp devrilen ve alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

C.G'nin kullandığı 57 FJ 135 plakalı otomobil, Yenikent Tüneli'nin girişinde duvara çarpıp tünelin içinde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki D.G, bölgedeki Karayolları çalışanlarınca araçtan çıkarıldı.

Yaralanan C.G. ve D.G, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tünel, Samsun'dan Sinop yönüne yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Bu sırada ulaşım, tali yoldan sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tünel yeniden trafiğe açıldı.

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