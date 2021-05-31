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Otomobil uçuruma devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Sinop'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Sandalcıoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:02
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Uğur Sandalcıoğlu (24) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sarnıç köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Gerze Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan Sandalcıoğlu'nun yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sandalcıoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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