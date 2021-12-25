İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2021 Cumartesi / 21 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil, uçuruma yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti
Güncel

Otomobil, uçuruma yuvarlandı, iki kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde Fehmi Ateşcan (55) ve Hüseyin Gücük (59) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA25 Aralık 2021 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:33
ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Şahbay Deresi mevkiinde meydana geldi.

Fehmi Ateşcan'ın kullandığı 67 AH 726 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın olduğu bölgeye halatla indi.

Kazada sürücü ve yanındaki Hüseyin Gücük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sedyeye alınıp halatla yukarı çekilen Ateşcan ve Gücük'ün cansız bedenleri, sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.