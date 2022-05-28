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Otomobil yedek parçası yüklü konteynerde skunk yakalandı

Mersin Limanı'nda, otomobil yedek parçası yüklü konteynerde 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yasal yükü otomobil yedek parçası olan bir gemideki konteynerde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yasal yükü otomobil yedek parçası olan bir gemideki konteynerde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

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