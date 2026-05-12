Otomobilde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Fatma Elif Kutlu cinayeti davasında karar

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Harun Kurt, hayatını kaybeden 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Maktulün babası Recep Kutlu, kızının genç yaşta başından vurularak öldürüldüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Artık haberleri izleyemediğini dile getiren anne Emine Kutlu da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tasarlama iddialarını kabul etmediğini belirten sanık Harun Kurt, "Olay günü yazışmalarımız da vardır. Ben 55 bin lirayı bir başka arkadaşımın alabileceğini söyledim, o ısrarla benim gelmemi istedi. Olayın para yüzünden olduğu iddialarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Maktulün nişanlısından ayrıldığını bildiğini ve ilişkilerinin onun iradesiyle başladığını ileri süren sanık Kurt, "Keşke o gün yaşanmasaydı, çok pişmanım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

OLAY

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki 2. Buluş Sokak'ta geçen yıl, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Fatma Elif Kutlu (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, şüpheli Harun Kurt'u (35) Osmangazi ilçesinde yakalamıştı. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.