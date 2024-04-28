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Otomobilde başlayan yangın, yanında bulunan araçlara sıçradı

Kadıköy'de binanın açık otoparkında bulunan otomobilde başlayan yangın yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı. Yangın sonrası araçlarda hasar meydana geldi.

DHA28 Nisan 2024 Pazar 08:36 - Güncelleme:
Otomobilde başlayan yangın, yanında bulunan araçlara sıçradı
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Yangın, saat 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Değer Bilir Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan binanın açık otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevler yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının başladığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 2 otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

'CAMDAN BAKTIĞIMDA ALEV GÖRDÜM'

Bina sakinlerinden Ali Mert, 'Evdeydim bir koku gelmişti, camdan baktığımda alev gördüm, aşağı indim arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdim. Ondan sonra aracın sahibine haber verdim. Yandaki 2 araca zarar vermiş gördüğüm kadarıyla' dedi.

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