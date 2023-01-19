Otomobilde kaçak olarak yurda sokulan piton ve hamster ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da oturan A.Ü'nün (25) yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği piton ve hamsterı Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezine bağlı Yeşiltepe Beldesi'nde A.Ü'nün kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutular içerisindeki piton ve hamsterı gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan yılan ve hamster, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Jandarma, A.Ü. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yaptı.