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Otomobilde kaçak olarak yurda sokulan piton ve hamster ele geçirildi

Aksaray'da, kaçak olarak yurda getirilen ve bir otomobilde ele geçirilen piton ve hamsterı satmaya çalışan genç yakalandı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Otomobilde kaçak olarak yurda sokulan piton ve hamster ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da oturan A.Ü'nün (25) yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği piton ve hamsterı Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezine bağlı Yeşiltepe Beldesi'nde A.Ü'nün kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutular içerisindeki piton ve hamsterı gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan yılan ve hamster, Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Jandarma, A.Ü. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yaptı.

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