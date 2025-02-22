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Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Sugören köyü Höyüktepe mevkisinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen 4 kişilik AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin arazi aracıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

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