İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2866
  • EURO
    48,3219
  • ALTIN
    4838
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobilde şüpheli ölüm! Genç başından vurulmuş halde bulundu
Güncel

Otomobilde şüpheli ölüm! Genç başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da yaşayan 23 yaşındaki genç kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Otomobilde şüpheli ölüm! Genç başından vurulmuş halde bulundu
ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ferhat C. sabah saatlerinde bir arkadaşını arayarak kötü olduğunu söyleyip konum attı. Olay yerine gelen iki arkadaşı, genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.