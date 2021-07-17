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Otomobilde uyurken yakalandı! 'Ne yapıyorsun burada?' sorusuna cevabı şaşkına çevirdi

Bursa'da Mustafa Peker, sabah işe gitmek için yanına gittiği otomobilinde, kapı kilidini kırıp uyuyakalan kişiyle karşılaştı. Peker'in çağırdığı polis ekipleri tarafından uyandırılan şüpheli, “Ne yapıyorsun burada?” sorusuna “Uyumuşum” cevabını verdi.

DHA17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43
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Olay, saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa Peker, işe gitmek için sitenin bahçesinde park halindeki aracının yanına gitti. Otomobilinin camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden Peker, sürücü koltuğunda bir kişinin uyuduğunu gördü. Bu kişinin yanında tornavida ve falçata olduğunu gören Peker, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi şüpheliyi uyandırdı. Karşısında polis ekiplerini görünce neye uğradığını şaşıran şüpheli, ekiplerin "Ne yapıyorsun burada?" sorusunu "Uyumuşum" cevabını verdi. Polis ekipleri GBT sorgunun ardından şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelinin olay yerinden ayrılırken araç sahibi Mustafa Peker'den helallik istemesi dikkat çekti.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM BEN ŞÜPHELİYİ KALDIRIR GÖNDERİRDİM'

Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Mustafa Peker, "Bu sitede ikamet ediyorum, sabah arabamı kontrol ettiğimde bir kişinin arabamda uyuduğunu gördüm. Ben şahsı tanımıyorum. Yanında çantası vardı polis ekipleri çantayı kontrol etti. Polis GBT'sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim" dedi.

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