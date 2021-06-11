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Güncel

Otomobilden kurşun yağdı 24 yaşındaki genç öldü

Diyarbakır'da, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden silahla ateş açılan Mehmet Polat (24), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA11 Haziran 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:49
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Olay, dün gece, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, iddiaya göre, yolda yürürken, otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Polat, kurtarılamadı. Polisin silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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