  • Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Batman'da bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu aracın altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Kaza, dün öğle saatlerinde Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (14) isimli çocuk bisikletiyle seyir halindeyken, M.T. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun aracın altında sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

