Güncel

Otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

5 Aralık 2025 Cuma 09:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine satılmak üzere kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisini aldı.

KOM ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüpheliler M.Ö. (44) ve M.S'nin (38) silahları kente getireceğini tespit etti.

Bunun üzerine yollarda önlem alan ekipler, zanlıların kullandığı iki ayrı otomobili şehre giriş yaptığı sırada durdurdu.

Otomobillerde arama yapan ekipler, şüphelilerden M.S'nin aracının bagajındaki yedek lastik bölümünde iki kutuda ruhsatsız 53 tabanca buldu.

KOM ekipleri, ele geçirilen silahlarla ilgili M.S. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

