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Güncel

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz (15) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA30 Mart 2021 Salı 22:52 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 22:52
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Kaza, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydan geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oğuz, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Hasan Oğuz'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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