İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Güncel

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Samsun'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emrah Sezmiş (28), öldü. Otomobildeki 3 kişi aracı kendisinin sürmediğini iddia etti. Jandarma, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 09:59 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:59
ABONE OL

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası Emrah Sezmiş'e, 55 ADE 835 plakalı otomobil çarptı. Sezmiş yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sezmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan 3 kişi, sürücü olduğunu kabul etmedi. Jandarma, aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.