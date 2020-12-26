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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Trafik kazası, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:17
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Orhangazi ilçesinden İznik yönüne seyreden İ.Ç. (60) yönetimindeki 19 FG 863 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Rıza Tansök (59) idaresindeki 16 FCH 76 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tansök, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü İ.Ç, gözaltına alındı.

Trafik kazası, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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