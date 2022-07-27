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Otomobilin çarptığı Sümeyye son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk, Bahçelievler Camisi'ndeki kılınan namazın ardından defnedildi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
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Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül G'ye (15), E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sümeyye Eylül G, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Sümeyye Eylül G. hayatını kaybetti.

Çocuğun ailesi tarafından alınan cenazesi, Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Uzunbey Mezarlığı'na defnedildi.

Araç sürücüsü E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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