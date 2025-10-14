Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Mehmet Fırat (69) idaresindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Gülpınar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Mükrime Fırat (76), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.