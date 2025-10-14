İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaşamını yitirdi.

AA14 Ekim 2025 Salı 18:57 - Güncelleme:
Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti
Mehmet Fırat (69) idaresindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Gülpınar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Mükrime Fırat (76), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

