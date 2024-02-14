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Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Karaman'da vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA14 Şubat 2024 Çarşamba 02:42 - Güncelleme:
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
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Karaman'da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 70 AAT 922 plakalı Opel marka otomobil, vakaya giden S.B. idaresindeki 70 AG 203 plakalı ambulansla çarpıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Çarpışmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil sürücü O.K. ile yanında bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.K, otomobildeki H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan otomobil sürücüsü O.K ve yanında bulunan H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Karaman Sağlık İl Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul da hastaneye gelerek yaralılar durumları hakkında bilgi aldı.

Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kaza ihbarına gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • kazada yaralananlar
  • ambulans çarpışması
  • Karaman vakası

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