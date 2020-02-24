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Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile çarpışan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 11'i tarım işçisi 13 kişi, yaralandı.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi12:00 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:00

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Yeni Harmandalı Yolu'nda meydana geldi. Harmandalı Mahallesi'nden Manisa yönüne giden Fahrettin Serin'in (41) kullandığı 45 DH 959 plakalı otomobil, karşıdan gelen, tarım işçilerini taşıyan Adem Kaya (38) yönetimindeki 45 ACK 511 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kaya'nın kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Fahrettin Serin ve Adem Kaya ile 11 tarım işçisi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 13 yaralıyı ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 tarım işçisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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