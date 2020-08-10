İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3357
  • EURO
    8,6388
  • ALTIN
    478.744
  • BIST100
    1052.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobille kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Otomobille kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:45
ABONE OL

Kaza, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı Toyota marka otomobil, Levent Duman’ın kullandığı 42 U 5967 plakalı Iveco marka kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Serkan ve Fatma Çınar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Serkan Çınar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serkan Çınar’ın Beyşehir Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.