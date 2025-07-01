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Otomobille traktör çarpıştı! Korkunç kazada kurtulan olmadı

Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı korkunç kazada 3 kişi can verdi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Otomobille traktör çarpıştı! Korkunç kazada kurtulan olmadı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan'ın kullandığı 22 HS 902 plakalı traktörle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Özkan ile traktör şoförü Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Edirne kaza
  • otomobil traktör çarpışma
  • edirne

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