İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1533
  • EURO
    6,6744
  • ALTIN
    326.997
  • BIST100
    114931
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel

Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde sabah saatlerinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA25 Şubat 2020 Salı12:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:47

Olay, sabah saatlerinde İzmir-Çandarlı kara yolu Mavikent mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, 20 EE 587 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Pars (37) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. 35 H 4607 plakalı traktöre çarpan Pars olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü H.D. ise yol kenarında bulunan tarlaya kendini atarak kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan kırıklarla kurtulan H.D.’yi hastaneye kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hakan Pars’ın iş yerindeki mesaisinden çıktığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: Otur lan yerine

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.