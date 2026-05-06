Otomobiller çarpışma şiddetiyle savruldu: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır toplam 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Okçugöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 16 KFM 18 plakalı otomobil ile N.G. yönetimindeki 17 UL 588 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

3'Ü AĞIR 6 YARALI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle 17 UL 588 plakalı araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan 2 yolcuyu titiz bir çalışmayla bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Meydana gelen çift taraflı kazada, 16 KFM 18 plakalı aracın sürücüsü İ.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan R.B. (ağır) ile diğer aracın sürücüsü N.G., yolcular B.K., E.D. (ağır) ve Z.K. (ağır) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan toplam 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

