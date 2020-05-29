İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8253
  • EURO
    7,5801
  • ALTIN
    380.239
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 17:58 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde, Kızılcahamam-Çamlıdere yolu Avdan Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Kızılcahamam'dan Çamlıdere yönüne giden Ömer Toprak (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 06 YG 180 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ömer Toprak ile diğer otomobilde bulunan Mustafa Güvercin (89) hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Yılmaz ile aracındaki Yılmaz G. ve Ahmet G. ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradan da Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Ömer Toprak ile Mustafa Güvercin'in cansız bedenleri ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Dünyanın en tehlikeli yolunda yürekleri ağızlara getiren yolculuk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.