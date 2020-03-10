İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1387
  • EURO
    6,97
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    105721
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Güncel

Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

AA10 Mart 2020 Salı 09:56 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:56

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.