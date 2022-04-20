Otomotiv koltuk parçalarında gümrük vergisi sıfırlandı

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait aksam parçaların ithalatında ilave gümrük vergisinden muafiyet sağlanabilmesi ve böylece yerli üreticilerin desteklenmesi amaçlandı.

Buna göre, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak.

Karar hükümlerinin yürütme sorumluluğu Ticaret Bakanı'nda olacak.