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  • Otoparka el bombası ile saldırı düzenlemişlerdi... 4 zanlı yakalandı
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Otoparka el bombası ile saldırı düzenlemişlerdi... 4 zanlı yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, otoparka el bombası ve silahla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Otoparka el bombası ile saldırı düzenlemişlerdi... 4 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultangazi'de faaliyet gösteren otoparka yönelik silahlı ve el bombalı saldırılara ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından saldırıyı, elebaşılığını yurt dışında firari bulunan D.A'nın yaptığı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, 72 saat kamera görüntülerini inceledikten sonra kimlik ve adresleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerini fark etmeleri üzerine merdiven boşluğuna attıkları 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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