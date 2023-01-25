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Otoparkta kadına şiddet

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının otoparkında bir adam kadını tekme tokat dövdü. Kadın 'Yapma' diye bağırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Otoparkta kadına şiddet
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Olay, gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanın otoparkında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir adam ile kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından erkek şahıs yere oturan kadını tekme tokat dövdü. Araya giren diğer vatandaşlara rağmen şiddet uygulayan adam, bir süre sonra sakinleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kadının adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının yerde sürüklenmesi adamın tokat atması ve yanlarında bulunan diğer adamın durumu engellemeye çalışması yer aldı.

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